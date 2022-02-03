Сноубордисты и горнолыжники прилетели в Пекин вместе с президентом ОКР Поздняковым

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, а также сноубордисты сборной России, двоеборцы, горнолыжники и отдельные спортсмены из команд по конькобежному спорту прибыли в Пекин на Олимпийские игры. Самолет приземлился в аэропорту Шоуду в 08:20 по местному времени (03:20 по московскому).
На этом рейсе в Пекин также отправилась биатлонистка Евгения Буртасова, которая заменила в составе национальной команды на Олимпийских играх заразившуюся коронавирусом Валерию Васнецову, передаёт ТАСС.
В составе сборной России по сноуборду в параллельных дисциплинах на Олимпиаде выступят Дмитрий Логинов, Виктор Уайлд, Игорь Слуев, Андрей Соболев, Наталья Соболева, Полина Смоленцова, Милена Быкова.
В состав команды по лыжному двоеборью вошли Вячеслав Барков, Артем Галунин и Самир Мастиев.
В состав сборной по горнолыжному спорту включены Александр Андриенко, Александр Хорошилов, Иван Кузнецов, Полина Мельникова, Юлия Плешкова, Екатерина Ткаченко и Анастасия Горностаева.
Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.
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