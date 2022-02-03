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Сборная Норвегии не смогла заполнить свою квоту в женском скиатлоне

Сборная Норвегии не смогла заполнить свою квоту в женском скиатлоне
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Женская сборная Норвегии по лыжным гонкам выставит на скиатлон, который пройдет на олимпийской трассе в Чжанцзякоу 5 февраля, только трёх спортсменок.

У норвежской команды четыре квоты, но из-за положительных ковид-тестов она потеряла Хейди Венг и Анне Кьерсти Кальво. Менять их на других спортсменок из заявки представители тренерского штаба сочли нецелесообразным — девушки точечно готовились к каждой гонке, и внезапная смена планов может негативно отразиться на выполнении основной задачи, сообщает «Спорт-экспресс».

Поэтому в первом старте Олимпиады от Норвегии побегут только Терезе Йохауг, Рагниль Хага и Хелена Мария Фоссехольм.

Женская сборная Норвегии по лыжным гонкам вылетела в Пекин (Китай) из Цюриха (Швейцария) 2 февраля.

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