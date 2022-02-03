Тренер сборной России: у Норвегии больше всего денег в лыжных гонках

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер оценил финансирование этого вида спорта в разных странах.
«У Норвегии больше всего денег в лыжных гонках. Конечно, это один из ведущих видов спорта в их стране и часть культуры. Норвегия — богатая страна и топ-лыжники часто находят себе спонсоров даже в небольших местах.
Швейцария тоже богатая и снежная страна, но их национальным видом спорта являются горные лыжи. Дарио Колонья невероятен, его четыре олимпийских золота помогли привлечь больше денег в швейцарские лыжи, их бюджет вырос втрое. Но, боюсь, денег не будет, когда он завершит карьеру.
В Норвегии лишь некоторые спортсмены берут кредиты на развитие своей карьеры в надежде возместить сумму, когда станут успешными. Это рискованный вариант, но я слышал, что у некоторых получилось. Деньги многое решают, когда борешься за подиум. В континентальной Европе лыжные федерации не бедствуют, но больших денег у них нет. Это ограничивает их шансы на воспитание олимпийских чемпионов», — цитирует Крамера Daily Skier.
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