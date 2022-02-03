Михаил Девятьяров предположил, в каких гонках Большунов и Устюгов победят на ОИ-2022

Чемпион России по лыжным гонкам, победитель двух этапов Кубка мира Михаил Девятьяров оценил шансы лыжников сборной России Александра Большунова и Сергея Устюгова выиграть золотые медали на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
«Почему-то многие прогнозируют нам одну золотую медаль в лыжных гонках. Считаю, что их будет больше. Устюгов способен победить в скиатлоне, Большунов — в разделке.
В целом, мне кажется, в Китае у Большунова хорошие шансы выступить лучше, чем на ЧМ-2021 (одно золото, два серебра и бронза. — Прим. «Чемпионата»). При хорошем раскладе он может взять два-три золота. В Пекине морозно, поэтому трасса будет жёсткая. Это на руку нашему лидеру», — приводят слова Девятьярова «Известия».
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