Михаил Девятьяров дал совет Александру Большунову по марафону на ОИ-2022 в Пекине

Чемпион России по лыжным гонкам, победитель двух этапов Кубка мира Михаил Девятьяров дал совет лыжнику сборной России Александру Большунову касаемо гонки на 50 км на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. По словам Девятьярова, Большунову надо так рассчитать силы в предыдущих гонках, чтобы у него хватило сил уйти в отрыв.
«Даже когда я бегал, на финиш масс-старта приходило много лыжников и вся борьба разворачивалась на последних 100-200 м. Сейчас скорости выросли. Появляются спортсмены, которые уходят в отрыв. Посмотрим, как будут развиваться события в Китае.
Останутся ли силы у Большунова на марафон? Надо будет разложить все гонки, чтобы ему хватило сил уйти в отрыв. На ЧМ не было того запала, который был на 30 км. На финиш Саша пришёл с Клебо. А это огромный риск, который в итоге и привёл к сломанной палке. Красивая ситуация, много поговорили об этом. Даже больше, чем о футболе, в течение нескольких дней. Побольше бы таких неожиданных вещей в лыжных гонках. Только чтобы не наши палки ломались», — приводят слова Девятьярова «Известия».
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