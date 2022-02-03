Объявлен состав сборной Финляндии на скиатлон на Олимпиаде-2022

Тренерский штаб сборной Финляндии по лыжным гонкам огласил состав женской и мужской команд на стартовые гонки Олимпийских игр в Пекине (Китай), сообщает Yle.

В женском скиатлоне, который состоится 5 февраля, выступят Криста Пярмякоски, Кертту Нисканен, Йоханна Матинтало и Анне Кюллонен. В мужском скиатлоне, который пройдёт 6 февраля, примут участие Ийво Нисканен, Пертту Хюваринен и Реми Линдхольм.

Всего в лыжных гонках будет разыграно 12 комплектов медалей. Церемония открытия зимних Игр-2022 состоится 4 февраля. Завершит лыжегоночную программу Игр в день закрытия Олимпиады (20 февраля) женский коньковый масс-старт на 30 км.

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