Объявлен состав сборной Финляндии на скиатлон на Олимпиаде-2022
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Тренерский штаб сборной Финляндии по лыжным гонкам огласил состав женской и мужской команд на стартовые гонки Олимпийских игр в Пекине (Китай), сообщает Yle.
В женском скиатлоне, который состоится 5 февраля, выступят Криста Пярмякоски, Кертту Нисканен, Йоханна Матинтало и Анне Кюллонен. В мужском скиатлоне, который пройдёт 6 февраля, примут участие Ийво Нисканен, Пертту Хюваринен и Реми Линдхольм.
Всего в лыжных гонках будет разыграно 12 комплектов медалей. Церемония открытия зимних Игр-2022 состоится 4 февраля. Завершит лыжегоночную программу Игр в день закрытия Олимпиады (20 февраля) женский коньковый масс-старт на 30 км.
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