Терезе Йохауг: на прошлой неделе мне было страшно, снились кошмары

Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира, норвежская лыжница Терезе Йохауг призналась, что очень переживала по поводу участия в Олимпийских играх в Пекине.
«Личная золотая олимпийская медаль — это одно из главных достижений для спортсмена. Я мечтаю об этом. Его не хватает в моей коллекции. У меня есть шансы на этой Олимпиаде. Должна признаться, на прошлой неделе мне было страшно. Я боялась, что заболею и не смогу выступить на Олимпиаде. Мне даже снились кошмары о тестах на коронавирус», — приводит слова Йохауг NRK.
В женской сборной Норвегии положительные тесты на коронавирус сдали Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг. 5 февраля соревнования по лыжным гонкам на Олимпиаде в Пекине стартуют женским скиатлоном.
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