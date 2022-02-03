Тренер лыжной сборной России: погода на первой тренировке на Олимпиаде была жутковатой

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал о погодных условиях в Чжанцзякоу, где пройдут соревнования в рамках зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Игры пройдут с 4 по 20 февраля.

«Погода на первой тренировке была жутковатой. Мороз был примерно -17, но сильный ветер придавал ощущение гораздо более сильного мороза. Спортсмены из других стран закутывались практически полностью, бафами лица закрывали. Но у нас ребята и девчата русские, у нас сибирские морозы стоят ух какие, мы к такой погоде привычные, перенесли её лучше остальных», — написал Сергей Турышев в своём блоге на «Чемпионате».

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