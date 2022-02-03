Ступак пошутила над возрастом Рыгалиной и Непряевой

Российская лыжница Юлия Ступак опубликовала новое видео в своём «инстаграме». Она показала обед спортсменок в Пекине (Китай) на Олимпийских играх, а также подшутила над напарницами Анастасией Рыгалиной и Натальей Непряевой.
«Скоро мы будем праздновать день рождения Рыгалиной. Хэппи бёздэй ту ю! Сколько тебе лет? 26? 26 — это не много. Вот у Непряевой 26 это много», — сказала Ступак.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Олимпийские игры будут проходить в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
Соревнования по лыжным гонкам на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине пройдут с 5 по 20 февраля 2022 года в Национальном лыжном центре, расположенном в Чжанцзякоу. В рамках соревнований, как и на предыдущих Олимпийских играх, разыгрывается 12 комплектов наград.
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