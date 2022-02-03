Юлия Ступак: хочу нормальной еды. Хочу борщ!

Лыжница сборной России Юлия Ступак дала понять, что не слишком довольна своим нынешним питанием. В настоящее время Ступак готовится к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине (Китай).
«Я хочу нормальной еды. Соленья, котлетки, пюрешку… Хочу сырнички на завтрак, обед и ужин. Много свежих овощей, оливьеху, сало на хлебушек бородинский. Хочу борщ, бо-о-орщ!» — написала Ступак в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: «инстаграм» юлии ступак
На зимних Олимпийских играх 2018 года сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте. На счету российской команды, выступавшей как команда Олимпийского комитета России, 17 медалей, в том числе 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых.
Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 3 февраля 2022
-
14:59
-
13:48
-
13:38
-
13:35
-
12:50
-
10:13
-
09:49
-
08:59
-
08:58
-
08:31
-
08:28
-
08:07
-
07:51
-
06:15
-
04:43
-
00:09
- 2 февраля 2022
-
23:42
-
23:02
-
22:40
-
22:17
-
21:32
-
21:10
-
20:18
-
20:15
-
19:58
-
19:24
-
19:00
-
18:56
-
18:48
-
17:50
-
17:30
-
16:55
-
15:28
-
13:43
-
13:40