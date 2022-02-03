Юлия Ступак: хочу нормальной еды. Хочу борщ!

Лыжница сборной России Юлия Ступак дала понять, что не слишком довольна своим нынешним питанием. В настоящее время Ступак готовится к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине (Китай).

«Я хочу нормальной еды. Соленья, котлетки, пюрешку… Хочу сырнички на завтрак, обед и ужин. Много свежих овощей, оливьеху, сало на хлебушек бородинский. Хочу борщ, бо-о-орщ!» — написала Ступак в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: «инстаграм» юлии ступак

На зимних Олимпийских играх 2018 года сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте. На счету российской команды, выступавшей как команда Олимпийского комитета России, 17 медалей, в том числе 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых.

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