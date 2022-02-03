Сергей Турышев: гонки на Олимпиаде будут реально на выносливость, на выживание

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал о скольжении лыж на олимпийской трассе Игр-2022, которое он проверил вместе с коллегой Маркусом Крамером и подопечным Артёмом Мальцевым.



«Тяжести добавляет скольжение лыж. Мы как раз сейчас обсуждали с Артёмом и Маркусом, что проехали за полтора часа 23 км, а устали так, будто 40-50 проехали. То есть скольжение очень тугое. Вчера классикой катались, сегодня коньком. То есть гонки будут реально на выносливость, на выживание», — сказал Турышев в эфире «Матч ТВ».

Всего на Играх будут разыграны 12 комплектов медалей в лыжных гонках. Первые старты (скиатлон) запланированы уже на 5 и 6 февраля. Завершат программу Олимпиады 19 и 20 февраля марафоны.