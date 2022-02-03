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Степанова призвала молодых лыжниц улыбаться при виде камеры. Губерниев отреагировал

Степанова призвала молодых лыжниц улыбаться при виде камеры. Губерниев отреагировал
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Российская лыжница Вероника Степанова дала совет молодым спортсменкам в преддверии старта зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай).

Публикация доступна в «инстаграме» Вероники Степановой.

«Простой совет молодым лыжницам: видите камеру, вас снимающую — улыбайтесь!

Вообще-то, улыбаться лучше всегда при встрече с людьми. Хмурая физиономия вам никак не поможет. Ни в чём, нигде, никогда.

Но для фотографа на трассе можно (нужно) особенно постараться — она или он попу свою морозит, чтобы вас получше снять», — написала Степанова.

На совет спортсменки отреагировал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Ника, ты первая в стране, кто так делает!!! Все всегда хмурые, мы же советские, за нами Брежнев», — ответил Губерниев в комментариях под постом, поставив эмодзи «смех».

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай).

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