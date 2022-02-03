Зимятов: Большунову с его опытом нужно пробовать бежать всю программу Олимпиады

Четырёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов прокомментировал информацию о том, что Александр Большунов может принять участие не во всех гонках Олимпийских игр в Пекине (Китай).
«Думаю, что программа Олимпийских игр достаточно растянутая, и такие подготовленные спортсмены, как Александр, должны всё это выдержать. Ему хватит дней между стартами на восстановление. Нужно пробовать ему с его опытом бежать всю программу.
Большунов — знаменосец? Этот вопрос уже обсуждался, потому что лыжникам надо выступать сразу на следующий день после открытия, и ему это точно не нужно. Лучше нести флаг на закрытии Олимпиады, когда дело будет сделано, а сейчас его не надо дёргать. Думаю, никто не обидится на его отказ. Ему нужно сосредоточить все усилия на гонках», – приводит слова Зимятова Metaratings.
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