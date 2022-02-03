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Чемпион мира Петухов назвал основных соперников российских лыжников на Олимпиаде

Чемпион мира Петухов назвал основных соперников российских лыжников на Олимпиаде
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Чемпион мира по лыжным гонкам, призёр Олимпиады 2010 года в Ванкувере Алексей Петухов поделился мнением о соперниках российских лыжников на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Основные соперники — норвежцы. Что касается классического хода, есть Ийво Нисканен. Это финский спортсмен, который составит прямую конкуренцию Александру Большунову на разделках классических.

Желаю всем спортсменам, которые отправились на Олимпийские игры в Пекин, стойкости, мудрости, только побед, мы за вас болеем. Вся страна ждёт результатов, мы в вас верим», — приводит слова Петухова ГТРК «Курск».

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

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