Вяльбе: каждые Игры — это седые волосы. Но я покрашусь, ничего страшного

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о переживаниях перед стартом Олимпийских игр в Пекине (Китай).
«Знаете, вся жизнь — борьба. Когда приходила сюда работать, то не думала, что где-то придётся легко. Тем более на Олимпиадах. Ответственность, волнение и трудности — сопутствующие факторы. Но ни будучи спортсменкой, ни сейчас не жду манны небесной. Готова трудиться на результат 24/7.
И не думаю, что в Италии-2026 всё сложится легко и красочно — мы будем гулять под солнышком, наслаждаясь жизнью. Олимпиада — это всегда непросто, но ради этого старта раз в четыре года мы, по сути, и работаем. Да, каждые Игры — это седые волосы. Но я покрашусь, ничего страшного», — приводит слова Вяльбе «Спорт-экспресс».
Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.
- 4 февраля 2022
-
00:52
-
00:44
-
00:36
- 3 февраля 2022
-
23:55
-
23:41
-
21:51
-
20:04
-
18:46
-
18:32
-
18:00
-
17:54
-
17:36
-
17:00
-
14:59
-
13:48
-
13:38
-
13:35
-
12:50
-
10:13
-
09:49
-
08:59
-
08:58
-
08:31
-
08:28
-
08:07
-
07:51
-
06:15
-
04:43
-
00:09
- 2 февраля 2022
-
23:42
-
23:02
-
22:40
-
22:17
-
21:32
-
21:10