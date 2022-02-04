Вяльбе: каждые Игры — это седые волосы. Но я покрашусь, ничего страшного

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о переживаниях перед стартом Олимпийских игр в Пекине (Китай).

«Знаете, вся жизнь — борьба. Когда приходила сюда работать, то не думала, что где-то придётся легко. Тем более на Олимпиадах. Ответственность, волнение и трудности — сопутствующие факторы. Но ни будучи спортсменкой, ни сейчас не жду манны небесной. Готова трудиться на результат 24/7.

И не думаю, что в Италии-2026 всё сложится легко и красочно — мы будем гулять под солнышком, наслаждаясь жизнью. Олимпиада — это всегда непросто, но ради этого старта раз в четыре года мы, по сути, и работаем. Да, каждые Игры — это седые волосы. Но я покрашусь, ничего страшного», — приводит слова Вяльбе «Спорт-экспресс».

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.