Вяльбе: Олимпиада — это праздник или война? Военный праздник. Парад

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила на вопрос, полетит ли она в Пекин на Олимпийские игры, несмотря на обстановку с коронавирусом.
«Лечу ли я в Пекин? Конечно! А вы предлагаете сидеть дома в комфортных условиях? Каждая Олимпиада — очередная война. А какая может быть война без руководителя? Это неправильно. Еду в Китай, и это даже не обсуждается. Какими бы тяжёлыми условия там ни были.
Я отправляюсь от FIS. Скорее всего, с командой получится только дистанционное общение — рация, скайп. Но сборная всё равно должна знать, что я рядом. Да и ещё посмотрим. В Корее тоже думали, что не увидимся, а в итоге всё было нормально.
Олимпиада — это праздник или война? Военный праздник. Парад. (смеётся) Нет, я хочу, чтобы спортсмены ощущали и праздник. Безусловно. Это ведь грандиозное мероприятие, самое важное для любого атлета», — приводит слова Вяльбе «Спорт-экспресс».
Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.
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