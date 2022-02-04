Первый тренер Степановой: она была трудолюбивая, как мальчишка, и мечтала об Олимпиаде

Яна Яковлева, первый тренер представляющей Россию на Олимпиаде лыжницы Вероники Степановой, рассказала о том, какой спортсменка была в детстве. На лыжные тренировки Степанова пришла в семилетнем возрасте.



«Она маленького роста была, да и набор в спортивную школу проходил с четвёртого класса. Поэтому я сначала не хотела её брать, но потом передумала. И не жалею об этом, Вероника всё схватывала на лету, лыжные гонки ей сразу понравились. После неё я обучаю детей с первого класса.



Она была трудолюбивая, как мальчишка, и дисциплинированная. Всё выполняла и никогда не пропускала тренировки. Даже когда болела, но без температуры, приходила вся закутанная и делала упражнения не на улице, а на базе. Ещё в младшей школе она говорила: «Я буду чемпионкой мира, буду выступать на Олимпийских играх». А я радовалась, что у неё есть такая мечта.



Она хорошо выступила на чемпионате мира и привезла первое место. Посмотрим, как она выступит на Олимпийских играх. Смотреть будем обязательно. Мы всегда наблюдаем за её выступлениями, болеем и пускаем фейерверки, если есть призы», — приводит слова Яковлевой «Комсомольская правда Дальний Восток».

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