«Тайное оружие». Ступак показала, как Непряева ест красную икру в олимпийской столовой
Поделиться
Российская лыжница Юлия Ступак в своём «инстаграме» опубликовала новое видео из олимпийской столовой и показала, как её партнёрша по сборной Наталья Непряева завтракает красной икрой.
«Наше тайное оружие — русская икорка», — написала Ступак.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Ступак — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года, трёхкратный призёр чемпионатов мира. Непряева — бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в эстафете, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира — 2019 в скиатлоне и эстафете, первая российская лыжница, выигравшая общий зачёт «Тур де Ски».
Завтра, 5 февраля, на зимней Олимпиаде в Пекине состоится женский скиатлон 2 х 7,5 км. Игры-2022 завершатся 20 февраля.
Комментарии
- 4 февраля 2022
-
12:02
-
11:54
-
11:20
-
09:15
-
09:12
-
09:09
-
06:05
-
05:40
-
00:52
-
00:44
-
00:36
- 3 февраля 2022
-
23:55
-
23:41
-
21:51
-
20:04
-
18:46
-
18:32
-
18:00
-
17:54
-
17:36
-
17:00
-
14:59
-
13:48
-
13:38
-
13:35
-
12:50
-
10:13
-
09:49
-
08:59
-
08:58
-
08:31
-
08:28
-
08:07
-
07:51
-
06:15
Партнерский контент