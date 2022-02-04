«Тайное оружие». Ступак показала, как Непряева ест красную икру в олимпийской столовой

Российская лыжница Юлия Ступак в своём «инстаграме» опубликовала новое видео из олимпийской столовой и показала, как её партнёрша по сборной Наталья Непряева завтракает красной икрой.

«Наше тайное оружие — русская икорка», — написала Ступак.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ступак — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года, трёхкратный призёр чемпионатов мира. Непряева — бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в эстафете, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира — 2019 в скиатлоне и эстафете, первая российская лыжница, выигравшая общий зачёт «Тур де Ски».

Завтра, 5 февраля, на зимней Олимпиаде в Пекине состоится женский скиатлон 2 х 7,5 км. Игры-2022 завершатся 20 февраля.