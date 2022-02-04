Сергей Устюгов не выступит в скиатлоне на зимних ОИ, его заменит Артём Мальцев

Лыжник сборной России Сергей Устюгов не выступит в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Его заменит Артём Мальцев. Об этом сообщил тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину. Мужской скиатлон состоится в воскресенье, 6 февраля.
Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, кто из лыжников национальной команды побежит скиатлон на Олимпийских играх в Пекине. Мужской скиатлон помимо Мальцева побегут Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов. За женскую команду выступят Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Анастасия Рыгалина. Женский скиатлон состоится 5 февраля.
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