Лыжные гонки, зимняя Олимпиада — 2022: когда начнётся скиатлон, по какому каналу смотреть

Сегодня, 5 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) стартуют соревнования в лыжных гонках. Женщины пробегут скиатлон 2 х 7,5 км. Начало гонки запланировано на 10:45.

В прямом эфире женский скиатлон покажет телеканал «Россия-1». В гонке примут участие четыре российские лыжницы: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Анастасия Рыгалина.

Всего на Олимпийских играх в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. На зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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