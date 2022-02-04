Финский тренер отреагировал на слова Вяльбе о том, что Игры в Пекине — это Corona Games

Главный тренер сборной Финляндии по лыжному двоеборью Петер Кукконен оценил позицию президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе касательно ситуации с коронавирусом на Олимпийских играх – 2022 в Пекине.
Ранее Вяльбе заявила, что «при такой жёсткой китайской линии Игры следовало отложить на год. Это не Олимпиада, это Corona Games».
«Я слегка идеалист. Понимаю стремление заполучить новую аудиторию и освоить новые рынки, но оно не должно быть во главе угла. Четыре года назад Пхёнчхан сам по себе провёл прекрасную Олимпиаду, но там не было болельщиков, а зрители – это главная специя соревновательного спорта.
Согласен с Еленой Вяльбе. Ситуация с коронавирусом приобретает слишком большой размах на Играх, тем более что остальной мир движется в противоположном направлении.
С другой стороны, можно понять МОК. Токийские Игры и так отложили на год, а волна «омикрона» пришла быстро и неожиданно. Вы не можете отменить подобные соревнования за несколько недель до их старта», — приводит слова Кукконена Ilta-Sanomat.
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