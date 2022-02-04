Тренер сборной России по лыжам рассказал о правильной одежде спортсменов на скиатлон

Сергей Турышев, тренер сборной России по лыжным гонкам, поделился своим мнением о том, как правильно одеться на скиатлон. Во время женской гонки, которая пройдёт 5 февраля, ожидаются мороз и сильный ветер.
«Думаю, спортсменки должны надеть как минимум в защитном термобелье под комбинезоном. Скорее всего, нос и щёки будут заклеивать, чтобы не отморозить. Здесь многие спортсмены, тренеры и сервисёры катаются в носках с подгревом, и я не удивлюсь, если на гонку спортсменки наденут такие же носки. Увидеть их можно будет по датчикам, которые будут торчать в районе икроножным мышц. Это и есть датчики тепла. Возможно, перчатки с подогревом тоже будут использовать, две шапки. Вряд ли кто-то хочет пробежать одну гонку и на этом закончить выступления, но из-за пронизывающего ветра можно легко заболеть. Интересно, конечно, посмотреть, кто во что горазд и кто как оденется на скиатлон. Хотя есть спортсменки, которые даже здесь умудряются кататься в лёгких повязочках, а не в шапках», — сказал Турышев в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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