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Стали известны стартовые номера россиянок на скиатлон на зимних Олимпийских играх — 2022

Стали известны стартовые номера россиянок на скиатлон на Олимпийских играх — 2022
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Опубликован стартовый лист на женский скиатлон в рамках зимних Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай). Гонка состоится завтра, 5 февраля, в 10:45 мск.

Россию в гонке представят Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Анастасия Рыгалина.

Олимпийские игры – 2022. Скиатлон, 2x7,5 км. Женщины

1. Наталья Непряева (Россия)
2. Фрида Карлссон (Швеция)
3. Терезе Йохауг (Норвегия)
4. Эбба Андерссон (Швеция)
6. Джессика Диггинс (США)
9. Татьяна Сорина (Россия)
15. Юлия Ступак (Россия)
20. Анастасия Рыгалина (Россия).

Отметим, что на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея) скиатлон выиграла шведка Шарлотт Калла. Она получила 18-й номер в грядущей гонке.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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Наталья Непряева, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Наталья Непряева, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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