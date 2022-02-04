Стали известны стартовые номера россиянок на скиатлон на Олимпийских играх — 2022

Опубликован стартовый лист на женский скиатлон в рамках зимних Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай). Гонка состоится завтра, 5 февраля, в 10:45 мск.

Россию в гонке представят Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Анастасия Рыгалина.

Олимпийские игры – 2022. Скиатлон, 2x7,5 км. Женщины

1. Наталья Непряева (Россия)

2. Фрида Карлссон (Швеция)

3. Терезе Йохауг (Норвегия)

4. Эбба Андерссон (Швеция)

6. Джессика Диггинс (США)

9. Татьяна Сорина (Россия)

15. Юлия Ступак (Россия)

20. Анастасия Рыгалина (Россия).

Отметим, что на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея) скиатлон выиграла шведка Шарлотт Калла. Она получила 18-й номер в грядущей гонке.

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