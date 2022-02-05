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Зимние Олимпийские игры — 2022, прыжки на лыжах с трамплина: когда начнётся финал у женщин, где смотреть прямой эфир

Прыжки на лыжах с трамплина, зимняя Олимпиада: когда начнётся, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 5 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны первые медали в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина. Женщины будут соревноваться на трамплине HS-109. Начало финальной попытки запланировано на 14:35 мск.

В прямом эфире соревнования можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

Всего на Олимпийских играх в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. На зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

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