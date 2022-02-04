Терезе Йохауг: Карлссон — фаворитка Олимпиады. Я мечтаю взять одно золото

Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира, норвежская лыжница Терезе Йохауг оценила шансы шведской лыжницы Фриды Карлссон на Олимпийских играх – 2022 в Пекине.

Йохауг и Карллсон – основные претендентки на медали в Китае. В четырёх дистанционных гонках на Кубке мира в текущем сезоне (в которых участвовали обе), Терезе одержала две победы и дважды проигрывала лишь Карлссон.

«Фрида – несомненная фаворитка Олимпиады. Она тестирует трассу уже целую неделю. За моей спиной много тренировок и опыта. Все говорят, что я завоюю четыре золота, но я мечтаю взять одно», — приводит слова Йохауг Aftonbladet.

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