Бойфренд Карлссон: думаю, Фрида способна победить Йохауг на Олимпиаде

Шведский лыжник Вильям Порома, известный как бойфренд своей коллеги по национальной команде Фриды Карлссон, высказался о соперничестве возлюбленной с норвежкой Терезе Йохауг на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
«Думаю, Фрида способна победить её. Она доказывала это по ходу сезона. Было много тех, кто сомневался в ней и говорил, что она никогда с этим не справится. Говорили, что её время ещё не пришло и всё закончится после первого уик-энда на Кубке мира (Карлссон выиграла первую дистанционную гонку сезона — разделку на 10 км классикой. — Прим. «Чемпионата»). Ну что ж, вышло иначе», — приводит слова Порома Aftonbladet.
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