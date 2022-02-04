Лыжница сборной США: со мной происходит куча странных вещей — вижу звёзды, голова кружится

Американская лыжница Ханна Хальворсен рассказала о последствиях серьёзной автокатастрофы в 2019 году. После неё спортсменка пропустила сезон, но вернулась на Кубок мира отобралась на Олимпийские игры — 2022.

«Я готовилась к сезону-2019/2020 и набрала отличную форму, но в ноябре меня сбила машина. И для меня сезон закончился. А я ведь не делала ничего безрассудного — не каталась на роликах, не ехала на велосипеде. Самые тяжёлые последствия бывают тогда, когда ты не видишь угрозы, притупил бдительность. Плохо помню тот день, но я просто переходила дорогу, причём небольшую. Никакого алкоголя у меня не было, 7 часов вечера. Не знаю, как это получилось.

Думаю, я бы не смогла выжить, если бы не была молодой и здоровой девушкой. Машина ехала довольно быстро, но, к счастью, мне удалось в последний момент прыгнуть на капот. Если бы ушла вниз, то вряд ли была бы сейчас живая. Повезло, что в тот момент где-то на уровне инстинктов подпрыгнула. Мне досталось по коленям. Левое колено — просто в клочья, крестообразные связки были разорваны. Восстановиться само колено не могло, надо было делать пересадку. У меня также сильно болела нижняя часть спины, было тяжело сидеть, тревожила шея. Что касается головы, то были перелом костей черепа и очень неприятное повреждение мозга, внутримозговое кровоизлияние. Страшные вещи, после которых люди не всегда восстанавливаются.

Я лежала без сознания минуту или две. Затем очнулась и не знала, что со мной случилось. Не понимала, что вообще происходит. Меня положили в скорую. Я была в сознании, но не помнила ни своего имени, ни даты рождения. Единственное, что знала, — это то, что Дональд Трамп — наш президент. Ни номера телефона, ни чего-то ещё базового не помнила. И сейчас я не помню первые 10 дней после инцидента. В больнице я провела пять дней — вообще не помню, что там было. Ещё пять дней находилась у родственников. Наверное, не помню эти 10 дней в первую очередь потому, что спала тогда по 18-20 часов в сутки. Это не кома, но ты почти всё время в отключке.

Я отправилась в другой город к хирургу на консультацию по поводу операции на ноге, но меня осмотрели и сказали, что наркоз исключён из-за повреждений мозга и после него можно не проснуться. Пришлось лететь домой. Перемещалась в инвалидном кресле с тяжёлыми травмами, и это было непросто. Шесть недель я просто ждала. После этого мне разрешили сделать операцию, и всё прошло хорошо.

Долго не ощущала ни запахов, ни вкусов. Сейчас немного их ощущаю. Когда пытаюсь читать, часто будто бы срабатывает затвор камеры. Происходит куча странных вещей – вижу звёзды, голова постоянно кружится. Мозг порой не может понять, что происходит, и отсюда сильные стрессы, страх. Помню, как однажды проснулась и не шла в ванную, потому что была слишком напугана. Меня сильно пугали громкие звуки, быстрые движения», — сказала Хальворсен в подкасте Threshold.