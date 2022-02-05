Олимпийские чемпионы Танде и Форфанг вылечились от ковида и успеют выступить в Пекине

Чемпионы Олимпийских игр – 2018 в командном первенстве, норвежские прыгуны на лыжах с трамплина Даниэль Андре Танде и Йоханн Андре Форфанг получили достаточное количество отрицательных результатов ПЦР-тестов и смогут отправиться в Пекин на Олимпиаду -2022. Танде и Форфанг заразились коронавирусом за неделю до запланированного вылета в Китай.

«Мы надеемся посадить их на рейс в Китай в эти выходные. На основании того, что мне сообщили, у них были только отрицательные тесты», — приводит слова главного менеджера сборной Норвегии по прыжкам на лыжах с трамплина Класа Бреде Бротена NRK.

Отметим, что квалификация в командном первенстве на Играх-2022 начнётся 11 февраля.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.