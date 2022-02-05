Тренер шведок остро отреагировал на слова Терезе Йохауг перед скиатлоном на Олимпиаде-2022

Менеджер сборной Швеции Андерс Быстрём остро отреагировал на слова норвежки Терезе Йохауг перед скиатлоном на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Йохауг заявила, что сейчас находится в более боеспособном состоянии, чем была на этапах Кубка мира до Рождества, где несколько раз проигрывала подопечной Быстрёма Фриде Карлссон. По мнению специалиста, этим заявлением норвежка обесценила победы шведки.

«Тогда мы, в свою очередь, можем сказать, что прошлой осенью Фрида Карлссон была совсем не на высоте. Но мы же этого не делаем. Конечно, такое возможно (о словах Йохауг). Но… Придерживаться такой тактики низко. То есть, весь год она тренировалась, а лучше ей стало сейчас. Тренировалась так же, как Фрида Карлссон и Эбба Андерссон», — приводит слова Быстрёма TV2.

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