Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Тренер шведок остро отреагировал на слова Терезе Йохауг перед скиатлоном на зимней Олимпиаде-2022

Тренер шведок остро отреагировал на слова Терезе Йохауг перед скиатлоном на Олимпиаде-2022
Комментарии

Менеджер сборной Швеции Андерс Быстрём остро отреагировал на слова норвежки Терезе Йохауг перед скиатлоном на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Йохауг заявила, что сейчас находится в более боеспособном состоянии, чем была на этапах Кубка мира до Рождества, где несколько раз проигрывала подопечной Быстрёма Фриде Карлссон. По мнению специалиста, этим заявлением норвежка обесценила победы шведки.

«Тогда мы, в свою очередь, можем сказать, что прошлой осенью Фрида Карлссон была совсем не на высоте. Но мы же этого не делаем. Конечно, такое возможно (о словах Йохауг). Но… Придерживаться такой тактики низко. То есть, весь год она тренировалась, а лучше ей стало сейчас. Тренировалась так же, как Фрида Карлссон и Эбба Андерссон», — приводит слова Быстрёма TV2.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022