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Российские прыгуны на лыжах не вошли в топ-10 в стартовом раунде квалификации на ОИ

Российские прыгуны на лыжах не вошли в топ-10 в стартовом раунде квалификации на ОИ
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На Олимпийских играх в Пекине (Китай) прошёл стартовый раунд квалификации в мужских прыжках на лыжах с трамплина. Лучший результат среди россиян продемонстрировал Евгений Климов, занявший 16-е место.

Прыжки на лыжах с трамплина. Олимпийские игры. Пекин
Мужчины. Нормальный трамплин. Стартовый раунд квалификации
1. Рёю Кобаяси (Япония) — 68,8 балла.
2. Мануэль Феттнер (Австрия) — 64,0.
3. Даниэль Хубер (Австрия) — 55,3...
16. Евгений Климов (Россия) — 47,2.
17. Данил Садреев (Россия) — 47,0...
24. Роман Трофимов (Россия) — 40,9...
29. Михаил Назаров (Россия) — 35,7.

Старт финального раунда квалификации запланирован на 9:20 мск.

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