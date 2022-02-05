«Замёрзли как суслики». Сервисмен сборной России по лыжным гонкам — о пребывании в Пекине

Урмас Вяльбе, шеф сервис-бригады сборной России по лыжным гонкам, поделился впечатлениями от пребывания в Пекине (Китай), где проходят Олимпийские игры – 2022.
«Холод. У меня попа болит, я устал от этого холода. В первый день, как только приехали сюда в боксы, замёрзли как суслики. Потому что долго ждали ключи от своих боксов, а потом зашли в помещение, где было -13 градусов!
Сейчас, конечно, всё уже прогрелось. Но неужели организаторы думали, что лыжи – это только мороз и снег? Так и в палатках можно работать.
Ещё одна проблема – ветер. Если бы его не было, то условия можно назвать практически идентичными тем, что в Вершине Тёи. В Пхёнчхане четыре года назад тоже были ветер, песок, холод – казалось, что катастрофа. Но справились, да и потом потеплело. Сейчас тоже тепло обещают», — сказал Вяльбе в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
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