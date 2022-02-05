Легков рассказал о судьбоносном разговоре с Мутко после Олимпиады в Ванкувере

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков рассказал, как после зимних Олимпийских игр в Ванкувере (Канада) у него произошёл разговор с министром спорта России Виталием Мутко. На той Олимпиаде Александр не сумел выиграть ни одной медали.

«Помню, после Ванкувера я попал в один самолёт с призёрами. Они летели домой счастливые, с медалями, а я сильно переживал. И тут подходит Виталий Леонтьевич Мутко, спрашивает: мол, ты чего такой грустный. Поговорили, поняли друг друга, и он мне сказал: «Даю тебе такой же карт-бланш, как у конькобежца Ивана Скобрева, на тренировки за рубежом. Ищи тренеров, готовься к Сочи, а я тебя поддержу». Это был очень важный момент в моей жизни.

По сути шаг в темноту. Я рисковал, но риск — дело благородное. Ведь только покидая зону комфорта, можно добиться результата. Когда я оказался у европейцев, довольно быстро понял, что этот план тренировок мне подходит. И четыре года подготовки к Олимпийским играм в Сочи – это время моего лучшего тренировочного процесса. Всё было очень чётко, последовательно. Хотя были и проблемы, ужасные старты, тяжёлые поражения. Я до последнего не думал, что могу выиграть Олимпийские игры», — рассказал «Чемпионату» Александр Легков.

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