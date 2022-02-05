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Легков — о золоте ОИ: можно «поймать звезду», но ко мне победа пришла после тяжёлого пути

Легков — о золоте ОИ: можно «поймать звезду», но ко мне победа пришла после тяжёлого пути
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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков ответил на вопрос, повлияло ли на него завоевание золотой медали Олимпийских игр в Сочи.

«В лыжном спорте много турниров, которые не менее важны, не менее сложны, чем Игры. Тот же «Тур де Ски», где надо бежать девять дней подряд. Тот же общий зачёт Кубка мира — там надо вообще бежать весь сезон, более 30 гонок. Но Олимпиада — это нечто особенное. Это самый тяжёлый турнир с точки зрения психологии. Мало того, что тебе нужно быть отлично готовым, так ещё и всё должно срастись именно в этот день и час: и самочувствие, и настроение, и погода, и смазка лыж.

У меня в тот заключительный день Олимпиады в Сочи всё сошлось. Когда я выиграл, пришли успех, внимание. И я спрашивал себя: а как эта медаль может меня поменять? Бывает такое, что спортсмен может «поймать звезду». Но ко мне эта победа пришла после тяжёлого пути, в 30 лет. Я каким был человеком, таким и остался. Да, есть медаль, крутое звание. Но это, наоборот, заставило меня быть более внимательным к окружающим. И мне кажется, что это очень важно», — рассказал «Чемпионату» Александр Легков.

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