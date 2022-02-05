Две лыжницы упали на старте скиатлона на зимних Олимпийских играх в Пекине

Две участницы скиатлона на Олимпийских играх в Пекине (Китай) упали на старте гонки. Это представительница Финляндии Анне Кюллёнен и француженка Корали Бентс. Повреждений они не получили и смогли продолжить соревнования.

В гонке принимают участие четыре российские лыжницы: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Анастасия Рыгалина.

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Всего на Олимпийских играх в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. На зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

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