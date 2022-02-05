Ступак, Сорина и Рыгалина сильно отстали от Йохауг после классической части скиатлона

Российские лыжницы Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина и Татьяна Сорина сильно отстали от лидеров скиатлона после классической части дистанции на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
Отставание Ступак на отсечке 7,5 км составляет 1 минуту и 20 секунд, Рыгалиной – 1.11,9 секунды, Сориной – 1.07,5 секунды.
Единственной россиянкой, которой удаётся держаться за лидерами, является Наталья Непряева. После половины дистанции она отстаёт от норвежки почти на 15 секунд.
Отметим, что на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея) скиатлон выиграла шведка Шарлотт Калла. Она также выйдет на старт сегодняшних соревнований.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 5 февраля 2022
-
12:28
-
12:22
-
12:21
-
12:16
-
12:16
-
12:07
-
12:05
-
12:03
-
12:00
-
11:59
-
11:59
-
11:53
-
11:50
-
11:47
-
11:46
-
11:44
-
11:44
-
11:35
-
11:31
-
11:30
-
11:30
-
11:15
-
11:02
-
11:00
-
10:52
-
10:32
-
10:29
-
10:19
-
10:18
-
10:09
-
09:17
-
05:00
-
00:58
-
00:44
-
00:21