Ступак, Сорина и Рыгалина сильно отстали от Йохауг после классической части скиатлона

Российские лыжницы Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина и Татьяна Сорина сильно отстали от лидеров скиатлона после классической части дистанции на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Отставание Ступак на отсечке 7,5 км составляет 1 минуту и 20 секунд, Рыгалиной – 1.11,9 секунды, Сориной – 1.07,5 секунды.

Единственной россиянкой, которой удаётся держаться за лидерами, является Наталья Непряева. После половины дистанции она отстаёт от норвежки почти на 15 секунд.

Отметим, что на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея) скиатлон выиграла шведка Шарлотт Калла. Она также выйдет на старт сегодняшних соревнований.

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