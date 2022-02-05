Терезе Йохауг выиграла первое личное золото на Олимпийских играх

Норвежская лыжница Терезе Йохауг стала победительницей скиатлона на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Для 33-летней спортсменки это первая личная золотая олимпийская медаль в карьере.

На Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году Терезе завоевала золото в эстафете. На Играх-2014 в Сочи она стала третьей в гонке на 10 км и второй — на 30 км. Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане она пропустила из-за дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Всего на Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

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