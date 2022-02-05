Журналисты не могут попасть в микст-зону лыжного стадиона ОИ из-за долгой выдачи пропусков

Журналисты не могут попасть в микст-зону лыжного стадиона Олимпийских игр в Пекине (Китай) из-за долгой выдачи пропусков.

«Чтобы пройти в микст-зону на гонку, нужно сначала предварительно записаться, а потом получить пропуск, который будет выдан за 15 минут до начала гонки. Но заявок уже сейчас намного больше, чем мест в микст-зоне. В пресс-центре на лыжах аншлаг, свободных мест нет вообще», — сообщает корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

На момент написания новости россиянка Наталья Непряева борется за олимпийскую медаль в скиатлоне.

Отметим, что на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея) скиатлон выиграла шведка Шарлотт Калла. Она также вышла на старт сегодняшних соревнований.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.