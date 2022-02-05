Журналисты не могут попасть в микст-зону лыжного стадиона ОИ из-за долгой выдачи пропусков

Журналисты не могут попасть в микст-зону лыжного стадиона Олимпийских игр в Пекине (Китай) из-за долгой выдачи пропусков.
«Чтобы пройти в микст-зону на гонку, нужно сначала предварительно записаться, а потом получить пропуск, который будет выдан за 15 минут до начала гонки. Но заявок уже сейчас намного больше, чем мест в микст-зоне. В пресс-центре на лыжах аншлаг, свободных мест нет вообще», — сообщает корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
На момент написания новости россиянка Наталья Непряева борется за олимпийскую медаль в скиатлоне.
Отметим, что на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея) скиатлон выиграла шведка Шарлотт Калла. Она также вышла на старт сегодняшних соревнований.
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