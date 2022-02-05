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Наталья Непряева завоевала серебро в скиатлоне на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

Наталья Непряева завоевала серебро в скиатлоне на Олимпийских играх — 2022 в Пекине
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Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира, норвежская лыжница Терезе Йохауг завоевала золотую медаль в скиатлоне на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Серебряную медаль завоевала россиянка Наталья Непряева. Бронза досталась австрийке Терезе Штадлобер.

Россию в гонке также представили Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Анастасия Рыгалина.

Олимпийские игры — 2022. Лыжные гонки. Скиатлон, 2x7,5 км. Женщины

1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 44.13,7.
2. Наталья Непряева (Россия) — отставание +30,2 секунды.
3. Тереза Штадлобер (Австрия) +30,5.

Отметим, что на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея) скиатлон выиграла шведка Шарлотт Калла. Она также выйдет на старт сегодняшних соревнований.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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Лыжные гонки. Олимпийские игры-2022. Пекин, Китай
Женщины. Скиатлон 2 x 7.5 км
05 февраля 2022, суббота. 10:45 МСК
Окончено
1
Терезе Йохауг
Норвегия
44:13.7
2
Наталья Непряева
Россия
+30.2
3
Тереза Штадлобер
Австрия
+30.5
Наталья Непряева, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Наталья Непряева, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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