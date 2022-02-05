Наталья Непряева и Терезе Йохауг обнялись после финиша в скиатлоне на Олимпиаде-2022

Российская лыжница Наталья Непряева, завоевавшая серебряную медаль в скиатлоне на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай), после финиша обнялась с победительницей соревнований — норвежкой Терезе Йохауг.

Серебро Непряевой стало первой медалью, завоёванной сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Для Йохауг это первая личная золотая олимпийская медаль в карьере. На Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году Терезе завоевала золото в эстафете. На Играх-2014 в Сочи она стала третьей в гонке на 10 км и второй — на 30 км. Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

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