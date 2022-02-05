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Наталья Непряева завоевала первую личную медаль на Олимпийских играх

Наталья Непряева завоевала первую личную медаль на Олимпийских играх
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Действующая чемпионка «Тур де Ски», российская лыжница Наталья Непряева завоевала первую личную медаль на Олимпийских играх.

На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Непряева стала второй в скиатлоне. Золото выиграла норвежка Терезе Йохауг в скиатлоне. Бронза досталась австрийке Терезе Штадлобер.

Ранее в активе 26-летней российской лыжницы была лишь эстафетная бронза, завоёванная на Играх-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея).

Олимпийские игры — 2022. Лыжные гонки. Скиатлон, 2x7,5 км. Женщины

1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 44.13,7.
2. Наталья Непряева (Россия) — отставание +30,2 секунды.
3. Тереза Штадлобер (Австрия) +30,5.

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Наталья Непряева, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Наталья Непряева, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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