Бородавко: когда Непряева вернулась в борьбу за второе место, остальное было делом техники

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал завоевание Натальей Непряевой серебра в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.



«Непряева очень чётко распределила силы на дистанцию. Вчера перед гонкой сказал ей, что классика будет самым сложным отрезком дистанции. Ей нужно было потерпеть.



Очень быстро поменяла лыжи, отыграла секунды. Смогла вернуться в борьбу за второе место. Остальное уже было делом техники. Наташа лучше владеет спринтерской техникой, чем соперницы.

Отставания у других большие, есть переживание. Будем разговаривать со всеми. Гонок много. Надеемся, что все ещё будут в оптимальной форме», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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