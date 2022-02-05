Панжинский — о серебре Непряевой: Йохауг непобедима, но Наташа умница. Заслужила медаль

Серебряный призёр Олимпиады 2010 года по лыжным гонкам Александр Панжинский поделился впечатлениями от выступления Натальи Непряевой в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Россиянка завоевала серебро. Золото выиграла норвежка Терезе Йохауг.

«Я смотрел с момента, когда они оставались вчетвером, со второго по шестое место. Судя по сезону, по последнему «Тур де Ски», Наталья действительно в превосходной форме. Сегодня чувствовалась её уверенность, особенно на последних километрах дистанции. Наталья контролировала гонку, выходила вперёд, уходила за спину соперницам.



Понимая, что Терезе Йохауг сегодня не обогнать, не догнать, она вела борьбу за второе место очень тактически, мудро, правильно. Вовремя вышла за километр до финиша на первую позицию, атаковала и удержала свою действительно заслуженную серебряную медаль.



К сожалению, Йохауг пока непобедима, но Наталья очень уверенно и грамотно прошла дистанцию, сложную, с сильным ветром и тяжёлыми подъёмами. Поэтому Наталья большая умничка, поздравляю её и всю команду. Ну и Елену Вяльбе в том числе», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

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