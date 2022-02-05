Юлия Ступак — о первой гонке на Олимпиаде: это полный трэш

Российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала неудачное выступление в скиатлоне на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Россиянка заняла 24-е место с отставанием в более чем 4 минуты.
«На протяжении всего года каждый день ты собираешь своё самочувствие, каждый день пытаешься перешагнуть через себя, наступить себе на горло в стольких ситуациях… Ради того, чтобы еле-еле попадать в топ-30. Это — полный трэш для меня. Это вообще не моё самочувствие, не моё тело. Я не чувствую себя. Весь год был какой-то проблемный, сложный. Практически каждую неделю у меня какие-то казусы, то у меня болезни, то ещё что-то. Но я так надеялась, что приеду сюда и всё поменяется. Но нет», — сказала Ступак в эфире «Матч ТВ».
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- 5 февраля 2022
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