Дементьев: Непряева провела финиш в своих лучших традициях — красиво забрала серебро

Олимпийский чемпион 2006 года по лыжным гонкам Евгений Дементьев отреагировал на первую завоёванную медаль сборной России на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
Лыжница Наталья Непряева стала второй в скиатлоне. Золото выиграла норвежка Терезе Йохауг в скиатлоне. Бронза досталась австрийке Терезе Штадлобер.
«Хорошо, что Наталья сумела преодолеть кризис по ходу гонки. Этот кризис был у всех, за исключением Терезе Йохауг. Конец классической части давался с трудом почти всем спортсменкам. Потом Наталья всё сделала красиво и тактически правильно: вовремя вырвалась и подтащила группу.
Финиш Наташа провела в своих лучших традициях, красиво забрала серебро. В концовке было ясно, что эта медаль будет наша. Здорово! Поздравляю Наташу, Юрия Викторовича», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 5 февраля 2022
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