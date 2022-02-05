Наталья Непряева прокомментировала завоевание серебра в скиатлоне на Олимпиаде-2022

Действующая чемпионка «Тур де Ски», российская лыжница Наталья Непряева поделилась эмоциями от выступления в первой гонке на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Непряева завоевала серебро в скиатлоне.
«Была заметена лыжня. Очень много шли именно рядом с лыжнёй, очень тяжёлая погода, очень холодно. Особенно классикой. Но, как говорится, все в равных условиях.
Настраивалась просто выдать максимум, ничего не загадывала перед этой гонкой. Рада, что у меня всё получилось, и я пока ещё даже не осознаю, но я безумно рада.
С Юрием Викторовичем Бородавко мы постоянно по телефону созваниваемся. Он скоро приедет. Мы с ним созванивались вчера, сегодня он не стал беспокоить. Думаю, он понимает, что меня лучше не трогать в какие-то моменты», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 5 февраля 2022
-
14:06
-
13:56
-
13:43
-
13:32
-
13:11
-
13:01
-
12:52
-
12:42
-
12:40
-
12:37
-
12:28
-
12:22
-
12:21
-
12:16
-
12:16
-
12:07
-
12:05
-
12:03
-
12:00
-
11:59
-
11:59
-
11:53
-
11:50
-
11:47
-
11:46
-
11:44
-
11:44
-
11:35
-
11:31
-
11:30
-
11:30
-
11:15
-
11:02
-
11:00
-
10:52