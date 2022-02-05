Наталья Непряева прокомментировала завоевание серебра в скиатлоне на Олимпиаде-2022

Действующая чемпионка «Тур де Ски», российская лыжница Наталья Непряева поделилась эмоциями от выступления в первой гонке на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Непряева завоевала серебро в скиатлоне.

«Была заметена лыжня. Очень много шли именно рядом с лыжнёй, очень тяжёлая погода, очень холодно. Особенно классикой. Но, как говорится, все в равных условиях.

Настраивалась просто выдать максимум, ничего не загадывала перед этой гонкой. Рада, что у меня всё получилось, и я пока ещё даже не осознаю, но я безумно рада.

С Юрием Викторовичем Бородавко мы постоянно по телефону созваниваемся. Он скоро приедет. Мы с ним созванивались вчера, сегодня он не стал беспокоить. Думаю, он понимает, что меня лучше не трогать в какие-то моменты», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.