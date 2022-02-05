«Пришлось понервничать». Тренер сборной России — о выступлении Непряевой в скиатлоне

Тренер сборной России по лыжным гонкам Артём Жмурко прокомментировал завоевание Натальей Непряевой серебра в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

«Кто Наташе лыжи готовил? Нет отдельного человека, который конкретно готовил лыжи ей. Есть персональный сервисёр, но не на таких крупных соревнованиях. У каждого расписана своя работа: кто-то катает лыжи, кто-то мазь пробует, кто-то на станке стоит. К Наташиным лыжам приложили руки столько людей. Это общая победа.



Был очень сильный ветер. Поэтому была задача идти в спину и ориентироваться по самочувствию. Был момент на классике, когда Наталья начала отставать. Очень волнительные были минуты, пока Наталья на коньке не сократила этот разрыв. Пришлось понервничать», — сказал Жмурко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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