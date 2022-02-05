Терезе Йохауг эмоционально высказалась о том, что впервые выиграла личную медаль на ОИ

Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира, норвежская лыжница Терезе Йохауг прокомментировала чемпионство в скиатлоне на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Терезе завоевала первую личную медаль в карьере на Играх.

«Мне тяжело найти слова. Это просто потрясающе. Это была моя мечта уже много-много лет. Огромнейший успех. Я тренировалась безумно много тысяч тренировочных часов ради этого. Особенно в последний год, когда я почувствовала, что отдаю этому приоритет и перед друзьями, и перед семьёй, и перед парнем», — приводит слова Йохауг TV2.

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