Наталья Непряева: задача минимум выполнена, осталась — максимум

Действующая чемпионка «Тур де Ски», российская лыжница Наталья Непряева поделилась эмоциями от выступления в первой гонке на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Непряева завоевала серебро в скиатлоне.

«Сложно сформулировать, что я сейчас чувствую. Это моя первая личная медаль с Олимпийских игр. Пока эмоции переполняют. Полного осознания нет.

В конце классической дистанции был момент, когда словила большой просвет. Стало страшно. Хорошо, что успела быстро переобуться. И на коньковой части чувствовала себя увереннее. Шла тактически. В спину идти полегче.

Задача минимум выполнена, ещё хочу выполнить максимум. Рассчитываю на эстафету и остальные гонки. Чувствую себя достаточно уверенно на данный момент», — передаёт слова Непряевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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