Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Хватит обниматься!» Нортуг — о том, что Йохауг и Непряева поздравили друг друга на финише

«Хватит обниматься!» Нортуг — о том, что Йохауг и Непряева поздравили друг друга на финише
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира, норвежец Петтер Нортуг отреагировал на финишные объятия норвежки Терезе Йохауг, россиянки Натальи Непряевой, а также некоторых других лыжниц.

Йохауг завоевала золотую медаль в скиатлоне на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Непряева стала второй. Для обеих это первые личные олимпийские медали в карьере.

«Хватит обниматься!» — приводит слова Нортуга TV2.

Олимпийские игры — 2022. Лыжные гонки. Скиатлон, 2x7,5 км. Женщины

1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 44.13,7.
2. Наталья Непряева (Россия) — отставание +30,2 секунды.
3. Тереза Штадлобер (Австрия) +30,5.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Наталья Непряева, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Наталья Непряева, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022