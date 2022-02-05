«Хватит обниматься!» Нортуг — о том, что Йохауг и Непряева поздравили друг друга на финише

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира, норвежец Петтер Нортуг отреагировал на финишные объятия норвежки Терезе Йохауг, россиянки Натальи Непряевой, а также некоторых других лыжниц.
Йохауг завоевала золотую медаль в скиатлоне на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Непряева стала второй. Для обеих это первые личные олимпийские медали в карьере.
«Хватит обниматься!» — приводит слова Нортуга TV2.
Олимпийские игры — 2022. Лыжные гонки. Скиатлон, 2x7,5 км. Женщины
1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 44.13,7.
2. Наталья Непряева (Россия) — отставание +30,2 секунды.
3. Тереза Штадлобер (Австрия) +30,5.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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