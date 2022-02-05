Два российских фристайлиста вышли в финал ОИ-2022 в могуле по итогам второй квалификации

Российские фристайлисты пробились в финал соревнований по могулу по итогам второй квалификации на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Никита Новицкий продемонстрировал 8-й результат, Никита Андреев — 9-й. В финал вышли спортсмены, попавшие в топ-10.

Олимпийские игры. Пекин. Фристайл. Могул. Мужчины. Вторая квалификация

1. Феликс Элофссон (Швеция) — 78,87.

2. Броди Саммерс (Австралия) — 77,93.

3. Ник Пейдж (США) — 77,35.

6. Никита Новицкий (Россия) — 75, 65…

9. Никита Андреев (Россия) — 74,62.

Первый финал в могуле пройдёт сегодня, 5 февраля, в 14:30 мск.

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